Луи ван Гал рассказал, почему сорвался переход Томаса Мюллера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал рассказал, почему сорвался переход полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера в стан английского клуба летом 2015 года.
«Этот трансфер был бы возможен, если бы его жена была более открыта к идее переезда за границу. По крайней мере, Томас именно так объяснил свой отказ моему помощнику Марселю Буту, который вёл все переговоры.
В 2014 году совет директоров «Баварии» был непреклонен в своём решении отклонить все предложения «Манчестер Юнайтед», — цитирует ван Гала немецкое издание Bild.
Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. В составе мюнхенского клуба Мюллер — чемпион Германии (сезон-2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020) и Суперкубка (2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020) и победитель Лиги чемпионов (сезон-2012/2013, 2019/2020).
- 18 ноября 2021
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