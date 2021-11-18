Советник Лапорты объяснил, почему «Барселона» подписала контракт с 38-летним Алвесом

Энрик Масип, один из советников президента «Барселоны» Жоана Лапорты, прокомментировал подписание контракта с бразильским защитником Дани Алвесом. 38-летний футболист вернулся в команду на правах свободного агента.



«С точки зрения клуба это — очень важный футболист, у него большой опыт победителя, который может помочь молодым игрокам. Он переходит бесплатно, у него есть цели, он хочет помочь.



Иногда, находясь в непростых условиях, когда никого не можешь купить, полезно взять бесплатно игрока с такими возможностями. Доморощенные футболисты продолжают играть важную роль. Клуб будет им доверять и дальше», — цитирует Масипа Mundo Deportivo.

В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.