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Олич: никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Только если уйдёт Бабаев

Олич: никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Только если уйдёт Бабаев
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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич раскритиковал руководство московского клуба и гендиректора Романа Бабаева. Олич возглавил команду в конце прошлого сезона, но уже в межсезонье покинул её.

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было своё видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

Но чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду». Мне не хотелось выглядеть смешным. Я за свою карьеру поработал больше чем с 20-ю тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время всё расставит по местам», — сказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Оличем читайте на «Чемпионате» утром 19 ноября.

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