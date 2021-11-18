Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп — о назначении Джеррарда: я буду чуть пристальнее следить за «Астон Виллой»

Клопп — о назначении Джеррарда: я буду чуть пристальнее следить за «Астон Виллой»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на назначение Стивена Джеррарда на пост наставника «Астон Виллы».

«Счастлив за него. Знаю, что ему нравилось в «Рейнджерс», но все сложилось так, как сложилось, это тоже рывок вперёд. Представляю, как Джеррард воодушевлен, ведь «Астон Вилла» – клуб большого масштаба. Это отличная возможность для него ка для специалиста. Для клуба это тоже открывает большие горизонты. Теперь я буду чуть пристальнее следить за «Астон Виллой», но, когда мы будем соперниками, все будет иначе. Джеррард серьезно отнесется к матчу с нами, я уверен. На эти 95 минут все чувства должны остаться в стороне. Но все-таки это отличная новость», – цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Новость по теме
Ван Бронкхорст возглавил «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021