Клопп — о назначении Джеррарда: я буду чуть пристальнее следить за «Астон Виллой»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на назначение Стивена Джеррарда на пост наставника «Астон Виллы».
«Счастлив за него. Знаю, что ему нравилось в «Рейнджерс», но все сложилось так, как сложилось, это тоже рывок вперёд. Представляю, как Джеррард воодушевлен, ведь «Астон Вилла» – клуб большого масштаба. Это отличная возможность для него ка для специалиста. Для клуба это тоже открывает большие горизонты. Теперь я буду чуть пристальнее следить за «Астон Виллой», но, когда мы будем соперниками, все будет иначе. Джеррард серьезно отнесется к матчу с нами, я уверен. На эти 95 минут все чувства должны остаться в стороне. Но все-таки это отличная новость», – цитирует Клоппа пресс-служба клуба.
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