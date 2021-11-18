Джеррард запретил кетчуп в «Астон Вилле»

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал о запрете кетчупа в рационе футболистов.

«Нам нужно проанализировать состав. Мы будем развиваться и становиться сильнее. Будем командой, игра которой будет основываться на владении мячом. Время покажет, когда мы полностью сможем перейти на эту игровую модель.

Кетчуп? Я его запретил ещё до того, как он успел попасть мне на глаза! У игроков должен быть правильный менталитет. Они должны делать всё возможное, соблюдать дисциплину. Им нужно стремиться к тому, чтобы стать лучшими», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

Напомним, «Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»

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