Если Промес не явится на суд, то на него могут выдать ордер на арест

Стали известны потенциальные меры прокуратуры Нидерландов в отношении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщил Voetbalprimeur.
Есть несколько вариантов развития событий. Футболист может явиться в суд для рассмотрения дела, поприсутствовать на заседании по видеосвязи или пропустить его. Если Промес пропустит заседание или будет присутствовать на нём дистанционно, то его не смогут арестовать незамедлительно в случае вынесения обвинительного приговора. В случае, если Промеса осудят, а он не будет присутствовать на суде, то будет выпущен европейский ордер на арест.
В конце июля прошлого года во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде (Нидерланды) двоюродного брата Промеса серьёзно ранили ножом после ссоры, в результате чего тот получил травму колена. Правоохранительные органы начали расследование, которое привело к аресту Промеса в декабре.
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