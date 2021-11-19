Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 15-го тура
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Сегодня, 19 ноября, матчем «Зенит» — «Нижний Новгород» стартует 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 15-м туре состоятся следующие восемь встреч:
19 ноября (пятница)
- «Зенит» — «Нижний Новгород» (Санкт-Петербург, 19:00 мск);
20 ноября (суббота)
- «Крылья Советов» — «Урал» (Самара, 14:00 мск);
- «Локомотив» — «Ахмат» (Москва, 16:30 мск);
- «Краснодар» — «Спартак» (Краснодар, 19:00 мск);
21 ноября (воскресенье)
- «Ростов» — «Уфа» (Ростов, 14:00 мск);
- ЦСКА — «Химки» (Москва, 14:00 мск);
- «Динамо» — «Арсенал» (Москва, 16:30 мск);
- «Сочи» — «Рубин» (Сочи, 19:30 мск).
После 14 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 30 очков. В тройку лидеров входят «Сочи» (27) и московское «Динамо» (26).
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