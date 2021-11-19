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«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 15-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 15-го тура
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Сегодня, 19 ноября, матчем «Зенит» — «Нижний Новгород» стартует 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 15-м туре состоятся следующие восемь встреч:

19 ноября (пятница)

  • «Зенит» — «Нижний Новгород» (Санкт-Петербург, 19:00 мск);

20 ноября (суббота)

  • «Крылья Советов» — «Урал» (Самара, 14:00 мск);
  • «Локомотив» — «Ахмат» (Москва, 16:30 мск);
  • «Краснодар» — «Спартак» (Краснодар, 19:00 мск);

21 ноября (воскресенье)

  • «Ростов» — «Уфа» (Ростов, 14:00 мск);
  • ЦСКА — «Химки» (Москва, 14:00 мск);
  • «Динамо» — «Арсенал» (Москва, 16:30 мск);
  • «Сочи» — «Рубин» (Сочи, 19:30 мск).

После 14 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 30 очков. В тройку лидеров входят «Сочи» (27) и московское «Динамо» (26).

Турнирная таблица РПЛ
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