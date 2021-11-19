Тренер ЦСКА Райланд Морганс: теперь в Уэльсе немало поклонников армейцев

Тренер по физподготовке ЦСКА Райланд Морганс рассказал об интересе к армейцам со стороны соотечественников.

«Как и прежде, получаю огромное удовольствие от работы в ЦСКА. Мне действительно нравится здесь, и я очень надеюсь, что клуб также удовлетворен нашим сотрудничеством.

В Уэльсе интерес на самом деле очень большой, и не случайно всё это время я регулярно получаю звонки и сообщения от самых разных людей. С полной уверенностью могу сказать, что теперь в Уэльсе немало настоящих фанатов ЦСКА. Поверьте, это чистая правда! Безусловно, они бы так пристально не следили за российским футболом, если бы я здесь не работал. Очень надеюсь, что эти люди долгие годы будут болеть за армейский клуб. Валлийцы внимательно следят за моей работой, за тем, что нам удаётся сделать вместе с ЦСКА. Немалый интерес, в частности, вызывает новый проект, который мы начинаем в этом году», — цитирует Морганса пресс-служба ЦСКА.