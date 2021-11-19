Александр Хацкевич: знаю, что у Цыганкова был вариант с мадридским «Атлетико»

Бывший главный тренер «Ротора» и киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил информацию об интересе европейских клубов к украинскому полузащитнику Виктору Цыганкову. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 24-летний хавбек провёл 14 матчей в составе «Динамо», забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Шальке» давал за Цыганкова € 20 млн? У меня не было такой информации. Но знаю, что итальянский клуб давал за него достаточно серьёзные деньги. Знаю, что летом у него был вариант с мадридским «Атлетико». Не могу сказать, почему трансфер не состоялся. Может, футбол там другой, а может, как говорит Игорь Михайлович Суркис, не совпали цифры. Или факс не пришёл», – сказал Хацкевич в интервью каналу «Пряма червона».

Видеообор матча «Валенсия» — «Атлетико»:

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