Гленн Ходдл: Райс — лучший игрок АПЛ, а Фоден через 3 года будет лучшим футболистом мира

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл оценил потенциал хавбека «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса и игрока «Манчестер Сити» Филипа Фодена.

«Думаю, Деклан Райс — лучший футболист английской Премьер-лиги. Он становится всё лучше и лучше. Мне также кажется, что Фил Фоден года через три станет лучшим футболистом мира. У него всё для этого есть. Я видел его в на юниорском чемпионате мира, когда ему было 17. Он был на голову выше всех в футбольном плане, хотя играл против южноамериканцев. Я тогда сказал, что он больше похож на южноамериканца, чем они. Фоден знает, как проникать в штрафную. Он может забить из штрафной и дальним ударом», — приводит слова Ходдла talkSPORT.

Видео гола Фодена в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион»

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