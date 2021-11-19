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Бразильские СМИ раскритиковали Неймара, он пошёл на вечеринку перед матчем с Аргентиной

Бразильские СМИ раскритиковали Неймара, он пошёл на вечеринку перед матчем с Аргентиной
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Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар был подвергнут критике на родине. Бразильские СМИ остались недовольны тем, что нападающий пошёл на вечеринку перед матчем квалификации ЧМ-2022 с командой Аргентины (0:0). Любопытно, что Неймар не принимал участия в этой встрече из-за травмы. Он даже не полетел с командой в Аргентину.

Бразилия уже к тому моменту гарантировала себе путёвку на ЧМ-2022. А ничья позволила Аргентине также досрочно завоевать путёвку на турнир. Тем не менее бразильские СМИ посчитали, что Неймар не должен был устраивать вечеринку перед матчем с принципиальным соперником.

Ранее Неймар сообщил, что чемпионат мира 2022 года может стать для него последним. Бразилец признался, что устал в психологическом плане.

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