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«Зенит» обеспечил себе первое место по итогам половины сезона РПЛ

«Зенит» обеспечил себе первое место по итогам половины сезона РПЛ
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Петербургский «Зенит» по итогам половины сыгранного чемпионата России обеспечил себе первое место в национальном первенстве.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Нижний Новгород», набрав 33 очка за весь нынешний сезон. Вне зависимости от результата следующей игры клуба «Сочи», занимающего второе место в чемпионате, команда из Петербурга займёт первое место после окончания половины турнира. Стоит отметить, что третьей командой Российской Премьер-Лиги является московское «Динамо».

После сегодняшнего противостояния «Нижний Новгород» остался на 13-м месте, набрав 14 очков в пятнадцати играх РПЛ. Сегодня нижегородцы потерпели уже пятое поражение подряд. Команду Кержакова от прямой зоны вылета отделяет 2 очка.

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