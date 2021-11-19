Николич: если игрока с 12 лет постоянно ругать, ты его убьёшь. Примеров у вас таких много

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич оценил воспитание русских футболистов.
«Я знаю Смолова, Баринова, Жемалетдинова – все это ребята с характером. Но вот есть какое-то непонятное давление. Может, это часть менталитета. Бывает, один момент – эйфория, а следом – депрессия. В спорте все должно идти равномерно. Бывают спады и падения.
Русские и сербы похожи, но и разница есть. Надо очень многое менять в юношеском футболе. Не бывает так, что нет талантливых футболистов. Это невозможно. Раньше были, а сейчас мамы по-другому рожают? Футбол меняется, надо следить за всем, что происходит: тренировки, селекция, задачи. И менять психологию. Если ты футболиста с 12-13 лет постоянно ругаешь, ты его убиваешь. Он будет грустным, никакой уверенности. Примеров у вас таких миллион. Одну-две игры проиграл – все, опустил голову. Выиграл – сразу эйфория. Это неправильно, будь профессионалом», — сказал Николич в интервью Нобелю Арустамяну.
- 19 ноября 2021
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