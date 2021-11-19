Марко Николич: в России судье одно слово скажешь – карточка
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» сербский специалист Марко Николич сравнил Ла Лигу и Российскую Премьер-Лигу.
«Смотрел когда-нибудь матчи «Реал» – «Атлетико» или «Реал» – «Барселона»? Что там происходит на поле? Война. В России судье одно слово скажешь – карточка. В России больше всех в мире показывают карточек. И как тут воспитывать на поле характер? Смотришь «Реал» – «Атлетико», там война на поле, а первую карточку показывают на 60-й минуте, когда на поле уже хаос.
Поэтому влияет все. Воспитание в том числе. Славная русская фраза – пусть все будет в порядке. Не будет все в порядке. Ты биться должен, чтобы было все в порядке», — сказал Николич в интервью Нобелю Арустамяну.
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