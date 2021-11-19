Дмитрий Чистяков: кому посвящу первый гол за «Зенит»? Болельщикам!

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (5:1), в котором он отметился дебютным голом за клуб из Санкт-Петербурга.

«Я чуть-чуть забыл эти ощущения. Давненько не забивал. Приятно, я счастлив, тем более, что сделал это на таком стадионе. Спасибо Круговому за хорошую подачу. Я счастлив! В последнее время много шансов предоставлялось — не получалось забить. Где-то не попадал, где-то что-то еще. Сегодня, к счастью, получилось. Команда в тонусе. Будем выходить матч с «Челси», как и на все, биться до конца. Надеюсь, мы воспользуемся этим шансом. Будем играть только на победу. Кому посвящу первый гол за «Зенит»? Болельщикам! Главное — сзади ноль, а забивают пусть нападающие», — цитирует Чистякова пресс-служба клуба.