Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил успехи Александра Кержакова на посту наставника «Нижнего Новгорода».
«Для нас каждый матч главный. Насчет степени важности — это больше вы, журналисты, формируете. Для нас самый важный матч — следующий, в этом плане ничего не изменилось. Конечно, нам будет непросто, как и «Челси», на выезде всегда трудно. Они постараются победить и крупно, чтобы пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться и сыграть как можно лучше. Всем нужна победа.
Смог бы Дзюба помочь сборной? Это вопрос не ко мне, у меня свои задачи, у Валерия Георгиевича Карпина — свои. Ему виднее, кто может решить те или иные задачи. Я желаю ему терпения, будем переживать за сборную и болеть, надеемся, что команда выйдет на чемпионат мира. Кержакову удался прекрасный старт. Подготовить за короткий период команду очень непросто, у него было много новых игроков. Он привык выигрывать, всегда заряжен на победу, передает свои мысли, опыт команде. Желаю ему удачи, терпения и двигаться в том же ключе, как он работает сейчас. У него неприятная серия, но такие бывают у всех», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 19 ноября 2021
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