Кержаков прокомментировал удаление Бумаля, он получил две карточки за две минуты

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков ответил на вопрос об альтернативе для полузащитника команды Петрюса Бумаля. Во время матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:5) Бумаль оставил свою команду в меньшинстве. При счёте 2:1 в пользу соперника Бумаль получил две жёлтые карточки. Сперва он сфолил на 41-й минуте, а затем — на 43-й.



«Была ли ему альтернатива? Альтернатива всегда есть. Исходя из тренировочного процесса нам показалось, что Бумаль готов. Всем свойственно ошибаться. Сегодня при развитии наших атак, за исключением тех моментов, когда принимались неправильные решения, Бумаль был неплох. Когда мы играли без мяча, защищались, он нарушал игровую дисциплину. Как сыграли бы на его месте другие — мы не знаем. Может быть, чуть лучше», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».