Нойер: поражение удручает. «Бавария» была обязана обыгрывать такую команду, как «Аугсбург»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Аугсбургом» (1:2).



«Это удручает. Мы были обязаны обыгрывать такую команду, как «Аугсбург». У нас лучшее качество. В первом тайме «Баварии» как будто не было на поле. У нас не хватило смелости, чтобы идти в атаку, и мы не создали достаточно опасных моментов», — приводит слова Нойера TZ.



«Аугсубрг» набрал 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Мюнхенская «Бавария» (28) — на 1-м месте. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Арминией», а «Аугсбург» проведёт встречу с берлинской «Гертой». Обе игры пройдут 27 ноября.

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