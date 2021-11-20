Нойер: поражение удручает. «Бавария» была обязана обыгрывать такую команду, как «Аугсбург»
Поделиться
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Аугсбургом» (1:2).
«Это удручает. Мы были обязаны обыгрывать такую команду, как «Аугсбург». У нас лучшее качество. В первом тайме «Баварии» как будто не было на поле. У нас не хватило смелости, чтобы идти в атаку, и мы не создали достаточно опасных моментов», — приводит слова Нойера TZ.
«Аугсубрг» набрал 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Мюнхенская «Бавария» (28) — на 1-м месте. В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Арминией», а «Аугсбург» проведёт встречу с берлинской «Гертой». Обе игры пройдут 27 ноября.
Комментарии
- 20 ноября 2021
-
10:08
-
09:51
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
08:00
-
07:34
-
06:59
-
04:37
-
04:17
-
02:26
-
01:54
-
00:57
-
00:45
-
00:36
-
00:29
-
00:24
-
00:18
-
00:02
-
00:00
- 19 ноября 2021
-
23:31
-
23:16
-
23:11
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:21
-
22:11
-
22:02
-
21:58
Партнерский контент