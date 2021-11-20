Пак Чжи Сун считает, что Сульшер должен доработать в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун выразил мнение, что главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер должен доработать до конца сезона-2021/2022.
«Сульшер уже три года работает с командой, этот сезон станет для него определяющим в плане будущего в «Манчестер Юнайтед». Думаю, он заслуживает доверия за то, что сделал за время работы в клубе, заслуживает довести сезон до конца, но должен показать, что способен продолжать тренировать команду и в дальнейшем. Он смог вернуть в «Манчестер Юнайтед» старый дух и культуру. До него были Ван Гал и Моуринью, тренеры мирового уровня, но у них ничего не получилось. Думаю, в клубе извлекли урок из этого и решили довериться Сульшеру. Самое главное — сможет ли специалист соревноваться на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Тухелем. Нам нужно подождать до конца сезона, и мы узнаем ответ на этот вопрос», — цитирует Пака Goal.
«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби:
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