Сульшер призвал игроков «МЮ» получить удовольствие от оказываемого на них давления

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о давлении на команду в связи с неудачными результатами. Наставник английского клуба призвал футболистов получить удовольствие от давления.



«Мы понимаем, неудачная серия приводит к давлению. Но давление должно приносить удовольствие.



Оно должно делать нас более сильной командой, заставлять каждого игрока выступать на самом высоком уровне.



Есть ли единение в команде? Да, конечно. Футболисты, тренеры, я и клуб, мы все работаем вместе ради единой цели. Мы должны улучшить игру и добиться более высоких результатов», — цитирует Сульшера Evening Standard.

«Манчестер Юнайтед» в следующем матче АПЛ встретится с «Уотфордом». Этот матч состоится завтра, 20 ноября.

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