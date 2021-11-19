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Сульшер призвал игроков «МЮ» получить удовольствие от оказываемого на них давления

Сульшер призвал игроков «МЮ» получить удовольствие от оказываемого на них давления
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о давлении на команду в связи с неудачными результатами. Наставник английского клуба призвал футболистов получить удовольствие от давления.

«Мы понимаем, неудачная серия приводит к давлению. Но давление должно приносить удовольствие.

Оно должно делать нас более сильной командой, заставлять каждого игрока выступать на самом высоком уровне.

Есть ли единение в команде? Да, конечно. Футболисты, тренеры, я и клуб, мы все работаем вместе ради единой цели. Мы должны улучшить игру и добиться более высоких результатов», — цитирует Сульшера Evening Standard.

«Манчестер Юнайтед» в следующем матче АПЛ встретится с «Уотфордом». Этот матч состоится завтра, 20 ноября.

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