«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: де Хеа отбил два пенальти от одного игрока

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Викаридж Роуд» в Уотфорде проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».



На 7-й минуте судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «красных дьяволов». К точке подошёл нападающий Исмаила Сарр, который не смог переиграть Давида де Хеа, но на добивании сыграл защитник хозяев Кико Фемения.

Де Хеа отбивает первый пенальти Сарра:

После просмотра момента с добиванием мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» на VAR, арбитр заставил «Уотфорд» перебить пенальти. Сарр во второй раз решился подойти к одиннадцатиметровой отметке, но де Хеа снова парировал удар форварда.

Де Хеа справляется со второй попыткой Сарра забить с пенальти:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогают ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (10) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.