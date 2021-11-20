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«Боруссия» Д победила «Штутгарт» и сократила отставание от «Баварии» в таблице Бундеслиги

«Боруссия» Д победила «Штутгарт» и сократила отставание от «Баварии» в таблице Бундеслиги
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В Дортмунде прошёл матч 12-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» — «Штутгарт». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче на 56-й минуте открыл нидерландский нападающий Дониэлл Мален. Вскоре «Штутгарт» отыгрался — мяч на счету полузащитника Роберто Массимо. В концовке встречи форвард Марко Ройс принёс «Боруссии» победу.

«Боруссия» набрала 27 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующей «Баварии» всего на один балл. «Штутгарт» (10) — 16-й.

В других матчах тура «Вольфсбург» не смог одолеть «Арминию» (2:2), «Байер» с минимальным счётом победил «Бохум» (1:0), мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Гройтер Фюрт» (4:0), а «Хоффенхайм» переиграл «РБ Лейпциг» (2:0).

Германия - Бундеслига. 12-й тур
20 ноября 2021, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Мален – 56'   1:1 Массимо – 63'   2:1 Ройс – 85'
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