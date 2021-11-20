Баженов: мне понравился «Спартак» против «Краснодара», но в клубе не все в одной лодке

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу южан. «Спартак» не может победить уже в пяти последних матчах РПЛ.
«Открытый футбол от обеих команд. Кому-то повезло. «Спартак» мог лучше использовать свои моменты, их подвело техническое мастерство. Ребята хотели победить, побольше бы таких игр. У меня положительные эмоции от «Спартака», он мне понравился.
Витория во всём этом виноват и не виноват. Хочется, чтобы весь клуб уже объединился одной целью. В данном моменте не все в клубе смотрят в одну сторону, не все в одной лодке. Это сразу отражается на результатах. Всё просто», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 20 ноября 2021
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