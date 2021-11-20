Мостовой: «Спартак» не заслужил поражения, но теперь отставке Витории никто не удивится

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.



«Футбол понравился, моменты во все стороны, скорости хорошие. На три игры создали. «Спартак» не заслуживал поражения. Ничейная игра абсолютно. «Краснодару» повезло больше. Но теперь я не удивлюсь отставки Витории. Всё определяет результат, а место в таблице печальное. Выправить ситуацию могут только сам игроки.



Судейство было неоднозначное. Умярову ни за что показали жёлтую карточку, пенальти все тоже непонятные, на Ларссоне не поставил даже штрафной, хотя он там был железный», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме «Спартак» уступил «Краснодару», безвыигрышная серия москвичей составляет пять матчей