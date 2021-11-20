Червиченко — о судействе в матче «Краснодар» — «Спартак»: Сухой судил просто отвратно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретились с «Краснодаром». Матч закончился победой южан со счётом 2:1.
«Матч отличный, смотрелся хорошо: были эмоции, накал, борьба, страсть, но судейство просто отвратное. Зачем таких судей возвращать после дисквалификации? Сухой судил просто безобразно, хоть и свистел больше в пользу красно-белых, но и спартаковцам доставалось. Умярову он показал жёлтую карточку, а когда в такой же ситуации мяч попал в игрока «Краснодара», он никак не отреагировал.
Нужно иметь какую-то больную фантазию, чтобы дать такой пенальти, как судья назначил в ворота быков: игроки боролись плечами, выставляли руки, потом Игнатов просто перевалился через упавшего Петрова, и Сухой показал на точку, да ещё и с перебитием. Была уйма ошибок и в одну, и в другую сторону. Раньше про таких говорили, что получил с двух сторон», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 20 ноября 2021
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