«Ростов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Ростов» — «Уфа». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Уфа».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Ростов» в 14 встречах набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (14) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).