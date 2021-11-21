«Локомотив» за первый круг РПЛ заработал 5 удалений. Это больше, чем за весь прошлый сезон

Московский «Локомотив» — лидер Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 по удалениям на данный момент. За первый круг нынешнего розыгрыша чемпионата железнодорожники заработали 5 красных карточек. Авторами удалений стали Дмитрий Баринов (дважды), Тин Едвай, Мурило Серкейра и Маринато Гильерме.

Примечательно, что ближайшие преследователи «Локомотива» по показателю удалений («Зенит», «Краснодар», «Уфа» и «Ахмат») имеют в своём пассиве по 3 красные карточки.

Также стоит отметить, что за первую половину нынешнего сезона РПЛ «Локомотив» получил больше красных карт, чем за весь прошлый розыгрыш чемпионата России (4).

«Локомотив» набрал 25 очков в 15 турах Российской Премьер-Лиги и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» (33). В тройке лидеров – «Сочи» (27) и «Динамо» (26).