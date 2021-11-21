«Локомотив» за первый круг РПЛ заработал 5 удалений. Это больше, чем за весь прошлый сезон

Московский «Локомотив» — лидер Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 по удалениям на данный момент. За первый круг нынешнего розыгрыша чемпионата железнодорожники заработали 5 красных карточек. Авторами удалений стали Дмитрий Баринов (дважды), Тин Едвай, Мурило Серкейра и Маринато Гильерме.
Примечательно, что ближайшие преследователи «Локомотива» по показателю удалений («Зенит», «Краснодар», «Уфа» и «Ахмат») имеют в своём пассиве по 3 красные карточки.
Также стоит отметить, что за первую половину нынешнего сезона РПЛ «Локомотив» получил больше красных карт, чем за весь прошлый розыгрыш чемпионата России (4).
«Локомотив» набрал 25 очков в 15 турах Российской Премьер-Лиги и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» (33). В тройке лидеров – «Сочи» (27) и «Динамо» (26).
- 21 ноября 2021
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:02
-
13:01
-
12:51
-
12:50
-
12:43
-
12:31
-
12:17
-
12:09
-
11:51
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:14
-
11:01
-
10:38
-
10:04
-
09:51
-
09:42
-
09:37
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
03:48
-
03:27
-
03:15
-
02:27
-
02:09
-
01:59
-
00:59
-
00:49
-
00:47
-
00:22