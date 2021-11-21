«Ростов» — «Уфа»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Уфа».
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мелёхин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Исик, Комличенко, Турищев.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Голубев, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Плиев, Иванов, Саплинов, Милетич.
«Ростов» в 14 встречах набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (14) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
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