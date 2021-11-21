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«МЮ» ищет временного тренера до конца сезона. На ближайшие игры команду выведет Кэррик

«МЮ» ищет временного тренера до конца сезона. На ближайшие игры команду выведет Кэррик
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«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте рассказал о своих планах после увольнения Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

Исполняющим обязанности наставника «красных дьяволов» на ближайшие матчи станет бывший полузащитник команды Майкл Кэррик. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» планирует найти опытного временного тренера, который будет работать с манкунианцами до конца нынешнего сезона.

Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» (4:1):

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