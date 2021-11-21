«Боюсь, причина тут не только ковид». Журова — об идее переноса матча «Спартак» — «Наполи»

Депутат Государственной Думы Светлана Журова поделился мнением о предложении президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса провести матч группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральном поле.



«Мне сложно сказать, потому что каждый пытается отследить эпидемиологическую ситуацию. Но, думаю, по ковиду сейчас в любой стране всё примерно одинаково. Не знаю, чем у нас сейчас ситуация лучше, чем в других странах. УЕФА должны здесь сами решать ситуацию. Конечно, спортсменам сейчас хочется безопасности. Но если они будут бояться куда-либо ездить и отговаривать международные федерации менять место проведения, то я не знаю даже, что делать всем организаторам соревнований.



Давайте честно, я боюсь, что причина здесь не только ковид. С другой стороны, тут на ситуации могла сказаться недостоверная информация. Итальянцы могли подумать, что ранее объявленная в России нерабочая неделя означает, что в Москве совсем всё плохо и ехать к нам нельзя. Тем не менее, организационно в этой связи можно сделать всё что угодно и уж точно ограничить контакт футболистов с внешним миром. Странно сейчас переносить матчи, учитывая, что даже в период чемпионата Европы — 2020 России дали дополнительные игры», — приводит слова Журовой «Спорт-экспресс».

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