Березуцкий — о Фуксе: удаляться на 15-й минуте нет никакого смысла, лучше гол пропустить

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал выступление команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).



«Неприятно получать пенальти и удаление на 15-й минуте матча. Тяжело играть в меньшинстве 75 минут. Не создали много опасных моментов, да даже мало не создали. Но приятно, что очень организованно играли в обороне во втором тайме. Не видел момент с удалением на видео. Все допускают ошибки, такое бывает. Удаляться на 15-й минуте нет никакого смысла, лучше гол пропустить.

Я с Бруно уже поговорил. Нет исключений среди тех, кто допускает ошибки. Возможно, одна из причин, по которой он её допустил, это отсутствие игровой практики. Всё бывает. Вдесятером тяжело создавать моменты. Если бы мы создали после удаления кучу моментов, это была бы идеальная игра, но что-то не получилось», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.