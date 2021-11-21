Хави опроверг информацию о том, что Агуэро завершит карьеру

Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг информацию о том, что нападающий Серхио Агуэро завершит игровую карьеру.



«То, что было сказано, не соответствует действительности. Мы надеемся, что он сможет продолжить играть в футбол. Мы разговаривали с ним в последние дни и не подтверждаем эти сообщения», — цитирует Хави L’Equipe.



Напомним, Агуэро был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.



Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. Накануне появилась информация о том, что из-за этих проблем Агуэро планирует завершить карьеру.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Барселона» — «Эспаньол»:

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