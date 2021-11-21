Терюшков: «Химкам» надо было забирать свои три очка с ЦСКА

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Химки» (0:0).

«Мы хотели три очка. Мы и без удаления настраивались на победу, тем более после такой встряски с возвращением Черевченко – за что мы ему очень благодарны. Мы вернулись к правильному сочетанию.

К сожалению, не забили пенальти, в конце был хороший момент, «Химкам» надо было забирать свои три очка с ЦСКА. Но ничего страшного, ЦСКА есть ЦСКА – ничья с ними хороший результат. Будем готовиться к «Краснодару» – будет тяжёлая игра. Ну и, конечно, у «Арсенала» и «Ахмата» надо выигрывать.

Игрокам запретили общаться с прессой? Запретили или нет, точно сказать не могу, но сейчас надо максимально концентрироваться на игре. Надо думать только об игре и результате, с журналистами потом пообщаемся – когда придёт результат и вернёмся на те места, на которые рассчитывали», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.