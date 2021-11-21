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Алексей Березуцкий оценил выступления ЦСКА в первом круге РПЛ

Алексей Березуцкий оценил выступления ЦСКА в первом круге РПЛ
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0) подвёл итоги первого круга нынешнего розыгрыша турнира.

«За исключением матча в Сочи, где мы прямо развалились, большинство игр провели достойно за эти 15 туров. Хорошо — так тяжело оценить, а 3+ можно поставить», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (13) поднялись на 15-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 15 встречах набравший 33 очка. В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Зенитом». Матч состоится 28 ноября.

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