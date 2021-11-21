Уле-Гуннар Сульшер покидает тренировочную базу «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер покинул тренировочную базу клуба в Кэррингтоне. Сегодня, 21 ноября, норвежец был уволен с поста наставника «красных дьяволов».

Сульшер уезжает с базы «Манчестер Юнайтед». Видео доступно в «твиттере» Sky Sports.

Последним для Сульшера в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал матч 12-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «шершней».

Напомним, Сульшер возглавил «красных дьяволов» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за манчестерский клуб с 1996 по 2007 год.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).