15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: я обыкновенный тренер, ничего сверхъестественного

Карпин: я обыкновенный тренер, ничего сверхъестественного
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о том, почему его назначили наставником национальной команды.

«Тренер я такой же, каким был как игрок, — обыкновенный. Ничего сверхъестественного. Почему выбрали меня — это не ко мне вопрос. Внутреннего диалога о том, заслужил или нет, у меня не было. Выбор пал на меня, потому что, может, никого больше не было. Не знаю», — сказал Карпин в эфире YouTube-проекта «Коммент.Шоу».

Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Но сегодня тренер заявил, что останется в сборной.

Материалы по теме
Карпин отреагировал на слова психолога, разобравшего его поведение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android