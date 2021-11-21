Карпин: я обыкновенный тренер, ничего сверхъестественного
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о том, почему его назначили наставником национальной команды.
«Тренер я такой же, каким был как игрок, — обыкновенный. Ничего сверхъестественного. Почему выбрали меня — это не ко мне вопрос. Внутреннего диалога о том, заслужил или нет, у меня не было. Выбор пал на меня, потому что, может, никого больше не было. Не знаю», — сказал Карпин в эфире YouTube-проекта «Коммент.Шоу».
Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Но сегодня тренер заявил, что останется в сборной.
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