Карпин отреагировал на слова психолога, разобравшего его поведение

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова психолога Вадим Гущина, который разобрал поведение специалиста после поражения от Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Я сам не видел, как психолог разбирал моё поведение. Мне об этом сказали. Не знаю, где и что, но что-то он разобрал. Тип поведения — «плакатер», пытающийся получить внешнюю поддержку и одобрение? Ну, наверное, похоже. Не знаю. Много раз откровения от меня слышали? По-моему, нет. Ну и всё тогда. Вот и всё! Меня в тот раз развели. Я жалею о тех своих словах (про неуверенность продолжения работы в сборной). Думаю, другим людям я бы никогда в жизни такое не сказал», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».
Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.
- 21 ноября 2021
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