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Карпин отреагировал на слова психолога, разобравшего его поведение

Карпин отреагировал на слова психолога, разобравшего его поведение
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова психолога Вадим Гущина, который разобрал поведение специалиста после поражения от Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

«Я сам не видел, как психолог разбирал моё поведение. Мне об этом сказали. Не знаю, где и что, но что-то он разобрал. Тип поведения — «плакатер», пытающийся получить внешнюю поддержку и одобрение? Ну, наверное, похоже. Не знаю. Много раз откровения от меня слышали? По-моему, нет. Ну и всё тогда. Вот и всё! Меня в тот раз развели. Я жалею о тех своих словах (про неуверенность продолжения работы в сборной). Думаю, другим людям я бы никогда в жизни такое не сказал», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.

«Он хотел, чтобы вся страна умоляла его остаться». Разбор поведения Карпина от психолога «Он хотел, чтобы вся страна умоляла его остаться». Разбор поведения Карпина от психолога
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