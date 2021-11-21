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Анчелотти высказался о разгромной победе над «Гранадой»

Анчелотти высказался о разгромной победе над «Гранадой»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе в матче 14-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (4:1).

«Асенсио выполняет то, о чём я его прошу, поэтому он получает игровое время. Но самое главное – показывает свои лучшие качества.

Больше всего мне понравилось качество игры, но не понравилось то, что после второго гола мы снизили интенсивность и ритм. Мы были не так эффективны, как можем быть.

Уровень игры Каземиро, Крооса и Модрича очень высок, для меня они по-прежнему лучшие полузащитники в мире. Их динамика меня поражает, они делают такие вещи, о которых я и не прошу, потому что всё происходит само собой.

Заменил Винисиуса Жуниора, чтобы избежать проблем. Игра была немного жаркой. Я хотел избежать проблем и для нас, и для «Гранады», — цитирует Анчелотти Marca.

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