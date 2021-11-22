Эрик тен Хаг ответил на вопрос о работе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг дал понять, что в настоящее время не рассматривает возможность работы в «Манчестер Юнайтед». По данным СМИ, тен Хаг является одним из претендентов на пост, ставший вакантным после ухода Уле-Гуннара Сульшера.



«Я сосредоточен на «Аяксе». Всё остальное меня лишь отвлекает от дела. Работа в «Манчестер Юнайтед»? Это странный вопрос. Я ничего об этом не слышал, поэтому не могу думать об этом.



Скажу ещё раз. Я ничего не слышал об этом, ничего не знаю, беспокоиться об этой теме мне незачем», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо.



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).



Последним для Сульшера в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал матч 12-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «шершней».

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