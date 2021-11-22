Шевченко прокомментировал поражение в дебютной игре в качестве тренера «Дженоа» от «Ромы»

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, возглавивший «Дженоа», прокомментировал результат первой игры у руля «грифонов» в 13-м туре чемпионата Италии с «Ромой» (0:2).
«Я знал, что это будет очень сложный матч, нам не хватало многих игроков, ещё часть была не в полной готовности, и я думаю, что ребята отдали всё, но в последние 10 минут у них попросту закончились силы. Видел сосредоточенность и организованность, но замены сегодня изменили ситуацию. К сожалению, новости медицинского штаба по возвращению кого-либо на следующей неделе неблагоприятны, но у нас, по крайней мере, будет неделя, чтобы подготовиться к тренировкам с теми, кто в нашем распоряжении.
В игре с «Ромой» я видел сплочённость и единство, игроки держали соперника в напряжении и боролись за каждый мяч. Чего нам не хватало, так это умения контролировать игру, нам нужно дать что-то большее, особенно при продвижении вперёд, так мы могли бы создать больше голевых возможностей.
Это лишь начало, нам нужно многое улучшить, и мы это понимаем. Я думаю, что с учётом имеющихся в нашем распоряжении игроков и их характеристик линия обороны из трёх человек — лучший вариант, посмотрим, что будет дальше.
Хочу поблагодарить фанатов «Дженоа» за то, что они оказали нам такую поддержку, мотивируя идти вперёд. Разговор с Моуринью после игры? Да, мы побеседовали до и после матча. У нас очень хорошие отношения», — приводит слова Шевченко Football Italia.
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