Жак Кардоз: Пайет шокирован, его дважды осматривали врачи

Директор по связям с общественностью «Марселя» Жак Кардоз рассказал о состоянии Димитрия Пайте, в которого попали бутылкой во время матча с «Лионом» в чемпионате Франции.
«Димитри Пайет вернётся в Марсель с нами. Были сделаны медицинские заключения. Я не знаю подробностей, но вы можете представить, что Дмитрий очень шокирован. Он долго лежал в раздевалке. Мне кажется, его ударили в висок, сегодня вечером его дважды осматривали врачи.
В течение всего вечера мы сначала пытались выяснить позицию судьи, который, очевидно, должен был учитывать ряд параметров. К сожалению, как и в Ницце, было упомянуто, что в случае остановки матча существует риск нарушения общественного порядка. Объяснять это — роль государства. Но со спортивной точки зрения арбитр был предельно ясен. Он всегда был очень твёрд в своих позициях, говоря, что спортивная справедливость не будет соблюдаться. Как возобновить матч, если вы знаете, что один из ваших игроков получил удар?», — приводит слова Кардозы Lequipe.
Матч 14-го тура Лиги 1 «Лион» — «Марсель» был прерван уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты «Лиона» бросили в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шёл подавать угловой.
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