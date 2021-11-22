Жак Кардоз: Пайет шокирован, его дважды осматривали врачи

Директор по связям с общественностью «Марселя» Жак Кардоз рассказал о состоянии Димитрия Пайте, в которого попали бутылкой во время матча с «Лионом» в чемпионате Франции.

«Димитри Пайет вернётся в Марсель с нами. Были сделаны медицинские заключения. Я не знаю подробностей, но вы можете представить, что Дмитрий очень шокирован. Он долго лежал в раздевалке. Мне кажется, его ударили в висок, сегодня вечером его дважды осматривали врачи.

В течение всего вечера мы сначала пытались выяснить позицию судьи, который, очевидно, должен был учитывать ряд параметров. К сожалению, как и в Ницце, было упомянуто, что в случае остановки матча существует риск нарушения общественного порядка. Объяснять это — роль государства. Но со спортивной точки зрения арбитр был предельно ясен. Он всегда был очень твёрд в своих позициях, говоря, что спортивная справедливость не будет соблюдаться. Как возобновить матч, если вы знаете, что один из ваших игроков получил удар?», — приводит слова Кардозы Lequipe.

Матч 14-го тура Лиги 1 «Лион» — «Марсель» был прерван уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты «Лиона» бросили в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шёл подавать угловой.