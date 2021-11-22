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Руни ответил на вопрос о работе тренером в «Манчестер Юнайтед»

Руни ответил на вопрос о работе тренером в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни, комментируя увольнение с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, признался, что в настоящее время не думает о работе в своём бывшем клубе. При этом англичанин признался, что в будущем ему было бы интересно поработать в «Манчестер Юнайтед».

«Работа в «МЮ»? Когда-нибудь. Но я сейчас сосредоточен на том, чтобы выправить ситуацию в «Дерби». Я предан клубу и буду здесь до тех пор, пока меня не попросят уйти.

Я регулярно общаюсь с людьми из «Манчестер Юнайтед». Уверен, если бы они планировали меня позвать, уже бы сделали это», — цитирует Руни talkSPORT.

Вчера, 21 ноября, норвежец был уволен с поста главного тренера «красных дьяволов». Решение было принято на следующий день после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Уотфордом» (1:4).

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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