Маринато Гильерме пропустит игру с «Лацио» из-за травмы

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме получил повреждение в игре с «Ахматом» (1:2) и теперь пропустит ближайшие несколько матчей команды, включая встречу пятого тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Лацио».

«У Гильерме повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.



Вратарю «Локомотива» потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления. Гильерме пропустит ближайшие матчи команды», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

«Локомотив» в 15 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В Лиге Европы железнодорожники замыкают таблицу группы E с двумя набранными баллами.