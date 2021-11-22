Маринато Гильерме пропустит игру с «Лацио» из-за травмы

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме получил повреждение в игре с «Ахматом» (1:2) и теперь пропустит ближайшие несколько матчей команды, включая встречу пятого тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Лацио».
«У Гильерме повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.
Вратарю «Локомотива» потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления. Гильерме пропустит ближайшие матчи команды», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».
«Локомотив» в 15 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В Лиге Европы железнодорожники замыкают таблицу группы E с двумя набранными баллами.
- 22 ноября 2021
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