Новый президент РПЛ: надо увеличить количество наших команд в еврокубках

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о желаемых изменениях в футболе страны.
«Мы конкурируем с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу росло. Нам надо привлечь качественно другой слой нашего населения. Те, кто играют в футбол во дворах, не всегда интересуются РПЛ. Мы находимся не там, где они могут найти эту информацию. Безусловно, мы будем бороться за охват, за зрелищность с другими видами спорта. Надо увеличивать количество наших команд в еврокубках. По зрелищности сложно с чем-то это сравнить. Конкретный пункт будет указан в стратегии.
Мы бы хотели максимально расширить аудиторию. Мы вряд ли сможем конкурировать с аудиторией Большого театра, но, думаю, есть люди, которые одинаково относятся к обоим зрелищам. Хотим расширить аудиторию», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 ноября 2021
-
18:24
-
18:16
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:49
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:22
-
17:16
-
16:57
-
16:40
-
16:20
-
16:17
-
16:10
-
15:59
-
15:43
-
15:34
-
15:30
-
15:17
-
15:05
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:25
-
14:13
-
14:12
-
14:08