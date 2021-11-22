«Это был культурный шок!» Голкипер «Зенита» — о ценах в Скандинавии

Голкипер «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский клуб «Юргорден», пожаловался на высокие цены в Скандинавии.

«Первый культурный шок у меня был в Финляндии. Постоянно переводил цены в рубли и хватался за голову! В определённый момент уже привык. И уже воспринимал как данность, что если идёшь в магазин, один пакет продуктов будет стоить от 50 евро. Второй культурный шок был в Норвегии, когда оказалось, что цены могут быть ещё выше, чем в Финляндии. Приходилось привыкать, что хлеб и ещё что-нибудь будет стоить порядка тысячи рублей. Сарпсборг, где я жил, находится недалеко от границы со Швецией. Все футболисты ездили на машинах в Швецию закупаться продуктами, потому что это было дешевле.

Когда я ездил в Швецию и закупался на полторы-две недели, средний чек у меня был в районе 200 евро. Если бы я всё то же самое купил в Норвегии, отдал бы 400-450 евро. Так что если можно несколько раз за месяц съездить и заплатить вместо тысячи евро всего 500, почему бы и нет? Все люди считают деньги», — приводит слова Васютина Sport24.