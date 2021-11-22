Алиссон, Менди, Шмейхель, Нойер и Доннарумма номинированы на премию The Best

ФИФА опубликовала список вратарей, претендующих на премию The Best по итогам 2021 года.

В него вошли Алисон Бекер («Ливерпуль» и сборная Бразилии), Эдуард Менди («Челси» и сборная Сенегала), Каспер Шмейхель («Лестер» и сборная Дании), Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии) и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии).

Обладателя премии определят по итогам голосования, которое пройдёт с 22 ноября по 10 декабря 2021. Церемония вручения состоится 17 января 2022 года.

Ранее ФИФА опубликовала список футболистов, претендующих на премию The Best по итогам 2021 года. Награда вручается лучшему игроку мира. В число номинантов включены форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар, нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд, хавбеки «Челси» Жоржиньо и Н'Голо Канте, Роберт Левандовски из «Баварии» и Мохамед Салах из «Ливерпуля».