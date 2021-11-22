Мерсон: с Роналду «Манчестер Юнайтед» не стал лучше, Сульшер из-за него отказался от плана

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Мне жаль Уле-Гуннара Сульшера. В начале сезона у него был план, в прошлом сезоне он занял второе место. Он долгое время гонялся за Джейдоном Санчо, заполучил его, плюс на год продлили контракт с Кавани.
Его план был виден: Кавани играет каждый второй матч, Санчо на одном фланге, Рашфорд — на другом, Гринвуд выходит на замену. Есть темп, мощь, энергия, молодость, мастерство.
А потом, перед самым началом сезона Сульшеру дают Роналду. Думаю, он выбросил все наработки в окно. С Роналду клуб не стал лучше.
Нельзя побеждать на протяжении 29 матчей подряд, не играя в определённом стиле, и приход Санчо дал им ещё одно оружие для такого вида игры. С Роналду же этого оружия для игры на контратаках больше нет. Фернандеш был их лучшим футболистом в прошлом сезоне — сейчас игра у него не получается!
Для Сульшера всё сложилось как снежный ком. У него был план, но из-за ситуации с Роналду от него пришлось отказаться. «Манчестер Юнайтед» купил его только из-за интереса «Манчестер Сити», — цитирует Мерсона Sky Sports.
Вчера, 21 ноября, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер был уволен.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 22 ноября 2021
-
22:44
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:18
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:39
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:21
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:35
-
19:31
-
18:59
-
18:36
-
18:31
-
18:27
-
18:24
-
18:16
-
18:11
-
18:10