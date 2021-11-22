Мерсон: с Роналду «Манчестер Юнайтед» не стал лучше, Сульшер из-за него отказался от плана

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Мне жаль Уле-Гуннара Сульшера. В начале сезона у него был план, в прошлом сезоне он занял второе место. Он долгое время гонялся за Джейдоном Санчо, заполучил его, плюс на год продлили контракт с Кавани.

Его план был виден: Кавани играет каждый второй матч, Санчо на одном фланге, Рашфорд — на другом, Гринвуд выходит на замену. Есть темп, мощь, энергия, молодость, мастерство.

А потом, перед самым началом сезона Сульшеру дают Роналду. Думаю, он выбросил все наработки в окно. С Роналду клуб не стал лучше.

Нельзя побеждать на протяжении 29 матчей подряд, не играя в определённом стиле, и приход Санчо дал им ещё одно оружие для такого вида игры. С Роналду же этого оружия для игры на контратаках больше нет. Фернандеш был их лучшим футболистом в прошлом сезоне — сейчас игра у него не получается!

Для Сульшера всё сложилось как снежный ком. У него был план, но из-за ситуации с Роналду от него пришлось отказаться. «Манчестер Юнайтед» купил его только из-за интереса «Манчестер Сити», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Вчера, 21 ноября, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер был уволен.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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