Крауч — о Джеррарде: смотря на него, задумываюсь о том, что мне стоило пойти в тренеры

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказался о своём экс-партнёре по клубу и национальной команде Стивене Джеррарде, который в данный момент возглавляет «Астон Виллу».



«Джеррард просто обожает то, чем он сейчас занимается. Посмотрите на то, как он праздновал два мяча в первом матче во главе «Астон Виллы». Такое невозможно искусственно создать, это живёт в нём. Он буквально дышит работой.



Преданность Стивена делу должна помочь ему добиться успеха в этом розыгрыше Премьер-лиги. И это никого не удивит.



Мне всегда казалось, что реакция Джеррарда на голы своей команды почти такая же, как будто он сам забил в верхний угол ворот с 20 метров. Это заставляет задуматься о том, что мне, возможно, стоило пойти в тренеры. Может быть, им быть даже лучше», — написал Крауч в колонке для Daily Mail.



Напомним, 11 ноября бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы». Ранее специалист возглавлял шотландский «Рейнджерс».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Брайтон»:

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