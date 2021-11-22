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Альба — о Хави: его приход — большая радость, игроки сделают всё, чтобы он нами гордился

Альба — о Хави: его приход — большая радость, игроки сделают всё, чтобы он нами гордился
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о главном тренере Хави.

«Я испытываю к нему огромное уважение. Приход Хави — большая радость, он поможет всем нам стать лучше. Не думаю, что смена тренера должна была произойти раньше. Мы выиграли кубок, когда никто не рассчитывал, что мы победим.

Теперь у нас новый тренер, таково решение президента. Хави – тот человек, который знает клуб. Я уверен, что он нам поможет.

Тренер попросил нас отдавать всё за эту футболку и понимать, что поставлено на карту. Мы сделаем всё, чтобы он гордился нами», — цитирует Альбу Mundo Deportivo.

8 ноября Хави был официально представлен в качестве нового главного тренера. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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