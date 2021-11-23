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Кэррик — о матче с «Вильярреалом» в ЛЧ: «Манчестер Юнайтед» едет за победой

Кэррик — о матче с «Вильярреалом» в ЛЧ: «Манчестер Юнайтед» едет за победой
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И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Вильярреалом». Игра состоится сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Вильярреал» — очень хорошая команда, организованная, понимающая тренера. Нас ждёт не такая игра, как с «Уотфордом» (1:4). Обидно оттого, как именно мы проиграли, но надо сказать, что в тот вечер мы были недостаточно хороши.

Это будет другая игра. У соперника хорошие техничные игроки, у них есть скорость, и они могут врываться в свободные зоны. У «Вильярреала» сбалансированная команда. Мы с уважением к ней относимся.

Мы едем туда, чтобы победить. Но это важный матч для обеих команд», — цитирует Кэррика Manchester Evening News.

После четырёх матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Вильярреал» (7) – на 2-м месте.

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